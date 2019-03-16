حوثي يقتل يمنيًّا رميًا بالرصاص داخل مسجد قبيل صلاة الجمعة

فهمي محمد(صدى):

قتل أحد عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية يمني، يدعى محمد حسين محمد العزي الكليبي، رميًا بالرصاص داخل أحد المساجد بمحافظة ذمار باليمن قبيل صلاة الجمعة أمس.

وأكدت مصادر إن الكليبي كان يقرأ القرآن في مسجد قرية الكليبة في اليمن، واقتحم أحد عناصر المليشيا في المنطقة المسجد، وباشره بإطلاق النار من سلاحه الرشاش، وأرداه قتيلاً.

ويعد الكليبي أحد التربويين في منطقة الحداء، ويحظى باحترام وتقدير الكثير من أبناء منطقته، ولم تكن له أي عداوة مع أحد.

ويأتي انتهاك الحوثي الإرهابي حرمة بيت الله استمرارًا لجرائم تلك المليشيات التي لم تراعِ حرمة المساجد؛ فقد عمدت إلى تفجير العديد منها في أكثر من محافظة منذ انقلابها، وتزامنت هذه الجريمة مع الهجومَيْن الإرهابيَّيْن اللذين استهدفا مسجدَيْن في نيوزلندا، وراح ضحيته أكثر من 60 مسلمًا على يد مسيحي من أتباع اليمين المتطرف.