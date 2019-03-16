  • الجمعة 15

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ياسر القحطاني: الهلال أقرب للفوز بالدوري.. وسأوضح تفاصيل حفل الاعتزال قريبًا (فيديو)

ياسر القحطاني: الهلال أقرب للفوز بالدوري.. وسأوضح تفاصيل حفل الاعتزال قريبًا (فيديو)

ياسر القحطاني: الهلال أقرب للفوز بالدوري.. وسأوضح تفاصيل حفل الاعتزال قريبًا (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

أكد الكابتن ياسر القحطاني، أن كل التساؤلات الخاصة بحفل اعتزاله سيتم الرد عليها قريبًا، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على متابعته للحفل.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج ” الديوانية ” ، أن هناك مخطط معين في طور النهايه منه، مؤكدًا أن الهلال أقرب للفوز ببطولة دوري المحترفين.

وأشار إلى أن الـ 8 أجانب أعطوا للدوري قيمة، لكنهم كان لهم تأثير على اللاعبين المحليين إذ قلت فرصهم في المشاركة كأساسيين.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة

الأهلي💪

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة

…………………………..

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة

ساذح مسوي فيها مسؤل اقول الخلا محسسني انك ماجد عبدالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *