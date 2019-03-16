ياسر القحطاني: الهلال أقرب للفوز بالدوري.. وسأوضح تفاصيل حفل الاعتزال قريبًا (فيديو)
أكد الكابتن ياسر القحطاني، أن كل التساؤلات الخاصة بحفل اعتزاله سيتم الرد عليها قريبًا، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على متابعته للحفل.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج ” الديوانية ” ، أن هناك مخطط معين في طور النهايه منه، مؤكدًا أن الهلال أقرب للفوز ببطولة دوري المحترفين.
وأشار إلى أن الـ 8 أجانب أعطوا للدوري قيمة، لكنهم كان لهم تأثير على اللاعبين المحليين إذ قلت فرصهم في المشاركة كأساسيين.
#الديوانيه
ياسر القحطاني : قريباً سيتم الرد على كل التساؤلات حول حفل اعتزالي ، وهناك مخطط معين في طور النهايه منه ، و #الهلال أقرب للدوري وقرار الـ٨ أجانب أعطى قيمة للدوري. pic.twitter.com/UFrLUXaxUB
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) March 15, 2019
أهلاوي[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة
الأهلي💪
kkkk[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة
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هههه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 59 دقيقة
ساذح مسوي فيها مسؤل اقول الخلا محسسني انك ماجد عبدالله