ياسر القحطاني: الهلال أقرب للفوز بالدوري.. وسأوضح تفاصيل حفل الاعتزال قريبًا (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد الكابتن ياسر القحطاني، أن كل التساؤلات الخاصة بحفل اعتزاله سيتم الرد عليها قريبًا، موجهًا الشكر للمستشار تركي آل الشيخ على متابعته للحفل.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج ” الديوانية ” ، أن هناك مخطط معين في طور النهايه منه، مؤكدًا أن الهلال أقرب للفوز ببطولة دوري المحترفين.

وأشار إلى أن الـ 8 أجانب أعطوا للدوري قيمة، لكنهم كان لهم تأثير على اللاعبين المحليين إذ قلت فرصهم في المشاركة كأساسيين.