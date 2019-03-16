وظائف إدارية شاغرة في جامعة كاوست

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “ كاوست ” – المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن العمل في مقرها بمركز ثول شمال محافظة جدة، وأنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق خدمات الوصول إلى المكتبة: درجة الماجستير في تخصص علوم المكتبات والمعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي عمليات البحوث: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (العلوم، الهندسة)، أو أي المجال ذي الصلة.

وأبرزت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .