عراف يخدع فتاة بإيجاد الحب لها مقابل 6 آلاف ليرة تركية

أنقرة(صدى):

حبست محكمة تركية عرّاف لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما فشل في مساعدة سيدة لتعثر على الحب رغم حصوله على 1000 جنيه إسترليني منها.

وتفصيلًا، فأن الفتاة أنفقت ما يقرب من 1000 جنيه إسترليني للحصول على المشورة من عرّاف في إسطنبول، من أجل العثور على زوج مناسب، وأوهم العرّاف الفتاة بأنه سيضع لها مخططا فلكيا، لمساعدتها على الوصول للحب، موضحا أنها ليست محظوظة وطريقها للحب ليس جيدا، لذا عليها دفع 2000 ليرة، من أجل أن يساعدها على تحسين حظها.

ودفعت الفتاة المبلغ ورغم هذا فإنها ما زالت تفشل في العثور على الرجل المناسب، مما اضطرها للذهاب إليه مرة أخرى، ليزعم أن حظها ما زال ملعونا، وطالبها بدفع 4000 ليرة تركية أخرى، أي ما يعادل 552 جنيهًا إسترلينيًا؛ لتدفع له مرة آخرى لكن دون جدوى أيضا.

ومرّت 6 أشهر أخرى دون العثور على رجل، مما اضطرها للذهاب إلى الشرطة والإبلاغ عن العرّاف، الذي ألقت الشرطة القبض عليه، بتهمة الاحتيال على الفتاة وأخذ نحو ألف جنيه إسترليني منها، فقضت المحكمة بسجنه 3 سنوات.