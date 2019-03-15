شركة الحاج حسين رضا تعلن عن 8 وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع معارضها في كل من جدة، والخبر، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. عامل خط التجميع والإنتاج (عدد 6 وظائف/ جدة.)

. مراقب مبيعات قطع غيار (جدة.)

. ممثل مبيعات قطع الغيار (الخبر.)

وأبرزت الشركة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 14 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنـــــــــــا.