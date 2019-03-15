بالفيديو.. أول كلمة واجهها الإرهابي قبل تنفيذ مذبحة المسجد بنيوزيلندا: مرحبًا أخي

ويلينجتون(صدى):

كانت أول كلمة واجهها الإرهابي منفِّذ مذبحة أحد المسجدَيْن في نيوزيلندا من أحد المسلمين قبل دخوله المسجد، هي: ” مرحبًا أخي. ”

وأوضح مقطع فيديو لحظة دخول الإرهابي محيط المسجد، وقابله أحد المسلمين على باب المسجد، وقال له باللغة الإنجليزية ” مرحبًا أخي “، رغم أنه يرى السلاح بيده، إلا أن الإرهابي أطلق 8 رصاصات قاتلة تجاهه، ثم واصل تنفيذ الجريمة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وتحولت عبارة ” مرحبًا أخي ” باللغة الإنجليزية إلى عنوان هاشتاج باللغة الإنجليزية #HelloBrother، وصل إلى الترند عالميًّا، وغرد فيه الآلاف معبرين عن إدانتهم للجريمة البشعة.