بعد الفوز على الباطن.. رئيس الرائد يكافئ لاعبيه بـ15 ألف ريال

نواف السالم(صدى):

منح فهد المطوع، رئيس نادي الرائد، مبلغ 15 ألف ريال لكل لاعب في فريق الكرة الأول بالنادي مكافأة بعد فوزهم اليوم على ضيفهم الباطن بهدف دون رد، وذلك تحفيزاً لهم في باقي مباريات الدوري.

وعاد فريق الرائد بهذا الفوز إلى سكة الانتصارت التي غابت عنه منذ الجولة الـ15 عندما انتصر على أحد، وتعادل وخسر في جميع المباريات بعدها، قبل أن يتمكن من الفوز في الجولة الـ24.

ويحتل الرائد المركز العاشر برصيد 28 نقطة، من 7 انتصارات و10 هزائم و7 تعادلات.