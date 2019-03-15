بالصور.. النصر يختتم استعداداته لملاقاة الوحدة

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول بنادي النصر، عصر اليوم الجمعة، تدريباته استعداداً لمباراة الفريق، غداً السبت، أمام الوحدة في مكة المكرمة.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية منوعة، وقسم فيتوريا اللاعبين إلى مجموعتين أجرى لهم تدريبات في مساحات محددة تعتمد على اللعب من لمستين.

وانهى فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.