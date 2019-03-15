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وظائف شاغرة في جمعية حائل للعمل التطوعي

وظائف شاغرة في جمعية حائل للعمل التطوعي
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع ” جود ” ، عن وظائف إدارية شاغرة، تتمثل في:

1. مدير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإدارية.
2. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
3. باحث اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.
4. باحثة اجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.
5. سكرتير: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

ونوهت الجمعية إلى ضرورة مراعاة التالي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- إرسال السيرة الذاتية مع ذكر الوظيفة المتقدم عليها بعنوان الرسالة على البريد الإلكتروني: (هنـــــــــا)، في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ 13 مارس 2019.
3- سيتم تحديد المميزات المالية وطبيعة العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية والفرز النهائي.


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