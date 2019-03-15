وظائف شاغرة في جمعية حائل للعمل التطوعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع ” جود ” ، عن وظائف إدارية شاغرة، تتمثل في:

1. مدير تنفيذي: درجة البكالوريوس في تخصص العلوم الإدارية.

2. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

3. باحث اجتماعي: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

4. باحثة اجتماعية: درجة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

5. سكرتير: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في مجال التخصص.

ونوهت الجمعية إلى ضرورة مراعاة التالي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- إرسال السيرة الذاتية مع ذكر الوظيفة المتقدم عليها بعنوان الرسالة على البريد الإلكتروني: (هنـــــــــا)، في موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ 13 مارس 2019.

3- سيتم تحديد المميزات المالية وطبيعة العمل بعد إجراء المقابلات الشخصية والفرز النهائي.