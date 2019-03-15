الفيفا يوافق على رفع عدد الأندية المشاركة في كأس العالم إلى 24 فريقًا

ماجد محمد(صدى):

قرَّر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، الموافقة رسميًا على نظام جديد لكأس العالم للأندية بدءًا من عام ٢٠٢١ بمشاركة ٢٤ فريقًا منها ثلاثة أندية آسيوية.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الجمعة، في ميامي، للمصادقة على قرار رفع عدد الأندية إلى 24 فريقًا.

يشار إلى أن متحدث باسم رابطة الأندية الأوروبية، قد أعلن أن الأندية الأوروبية الكبيرة لن تشارك في مونديال الأندية لكرة القدم في حال رفع عدد المشاركين إلى 24 اعتبارا من عام 2021.