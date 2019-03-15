بالفيديو.. أمن الطرق يطيح بقائد المركبة الذي ظهر يتناول القات ويسير بسرعة جنونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت قوات أمن الطرق في مركز جرب بمحافظة العقيق، في القبض على قائد المركبة الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسير بسرعة جنونية ويتناول مادة القات المخدرة.

ووثَّق مقطع فيديو، لحظة قبض قوات الأمن على قائد المركبة، إذ ظهرت كميات القات المخدر التي كان يهربها في مركبته من نوع هايلوكس.

وكانت صحيفة صدى، قد نشرت خبرًا تحت عنوان ” بالفيديو.. مطالبات بالقبض على قائد مركبة يتناول القات ويسير بسرعة جنونية ” ، وذلك قبل نحو شهر.

وذكرت ” صدى ” في الخبر، المطالبات التي وجهها نشطاء إلى الجهات الأمنية بإلقاء القبض على قائد المركبة الذي ظهر وهو يتناول مادة القات أثناء قيادته المركبة المملوئة بحزم القات.

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