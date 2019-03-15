مسؤول أسترالي يلقي التهمة على المسلمين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي!
استفز السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، مشاعر المسلمين بتصريحات مستفزة عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا.
وقال السيناتور المعروف بعنصريته، في بيان له: ” السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها ” ، مضيفًا: ” لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم. لكن في العادة هم المنفذون ” .
وردَّ رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، على هذا البيان، قائلًا: نيوزيلندا كما أستراليا، مأوى للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان فيها للكراهية وعدم التسامح الذي ينتج التشدد والإرهاب والعنف، وهو ما ندينه في بلادنا ” .
وتابع: ” تصريحات السناتور أنينغ لا مكان لها في أستراليا، فكيف بالبرلمان الأسترالي؟ ” .
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