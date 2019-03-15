مسؤول أسترالي يلقي التهمة على المسلمين في هجوم نيوزيلندا الإرهابي!

ويلينجتون(صدى):

استفز السيناتور الأسترالي، فرايزر أنينغ، مشاعر المسلمين بتصريحات مستفزة عن هجوم نيوزيلندا الإرهابي، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا.

وقال السيناتور المعروف بعنصريته، في بيان له: ” السبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها ” ، مضيفًا: ” لنكن واضحين، ربما يكون المسلمون ضحية اليوم. لكن في العادة هم المنفذون ” .

وردَّ رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، على هذا البيان، قائلًا: نيوزيلندا كما أستراليا، مأوى للناس من جميع المذاهب والثقافات والخلفيات، ولا مكان فيها للكراهية وعدم التسامح الذي ينتج التشدد والإرهاب والعنف، وهو ما ندينه في بلادنا ” .

وتابع: ” تصريحات السناتور أنينغ لا مكان لها في أستراليا، فكيف بالبرلمان الأسترالي؟ ” .

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