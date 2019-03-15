صورة قديمة للدكتورة خلود تظهرها بإطلالة مختلفة

أميرة خالد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة قديمة للدكتورة خلود تُظهر الأختلاف الذي كانت عليه قبل الشهرة .

وظهرت خلود في الصورة بلون شعر فاتح وبشكل حاجبين مختلف ، وهو ما أثار موجة من الجدل في أوساط المتابعين ، حيث أشار بعضهم إلى أنها كانت جميلة ولا تزال فيما رأى آخرون أنها تبدو اليوم أكثر عفوية وطبيعية مما كانت عليه في السابق.

يشار إلى أن خلود أذهلت معحبيها بعدما نشرت فيديو لها برفقة إحدى صديقاتها حيث بدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها بعد مرور مدة قصيرة جداً على ولادة أطفالها الثلاثة.

وظهرت في المقطع المصور وهي تستلم سبائك من الذهب قدمتها لها الصديقة كهدية وبدا بطنها مسطحاً وكأنها لم تكن حاملاً.