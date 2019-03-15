” الجبير ” يدين حادث استهداف مسجدين في نيوزيلندا: علينا أن نحارب الكراهية والتطرف

علي القحطاني(صدى):

أدان وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، حادث استهداف مسجدين في نيوزيلندا.

وقال ” الجبير ” إن الجريمة الإرهابية البشعة التي استهدفت المصلين في مسجدين بنيوزلندا تحتم علينا جميعا أن نتحد ونقف صفا واحداً لمحاربة الكراهية والتطرف واللذان يتسببان في قتل الأبرياء.

يذكر أن عدد ضحايا الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، فجر اليوم الجمعة، وصل إلى 49 قتيلا وخمسين مصابا، فيما وصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، الهجوم بالعمل الإرهابي، وأعلنت رفع درجة التهديد الأمني.

وقررت شرطة نيوزلندا إغلاق جميع المساجد في البلاد حتى إشعار آخر على خلفية الهجوم الإرهابي.