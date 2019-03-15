بالفيديو.. رونالدو يدرب طفلته ذات العام على كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

نشرت جورجينا رودريغز خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للدون وهو يلاعب طفلته بكرة القدم .

وظهر رونالدو في الفيديو وهو يلاعب ابنته الصغيرة آلانا مارتينا التي تبلغ من العمر عاما بقذفه لكرة القدم لتلتقطها الصغيرة، في لقطة يظهر فيها كأب حنون مهتم بقضاء أوقات ممتعة مع أطفاله.

ويبدو أن رونالدو مصمم على تنشئة أطفاله الأربعة على حب كرة القدم، إذ يلعب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور كرة القدم ضمن أكاديمية يوفنتوس، وكثيرا ما تم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلاعب أطفاله كرة القدم.