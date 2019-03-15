فيديو طريف لقرش يحيي غواصا بقبلة على وجهه

كيب تاون(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لسمكة قرش أزرق تقبل وجه عالم المحيطات ” كيفن شميدت ” في أعماق البحار بالقرب من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا .

وتظهر مشاهد الفيديو اقتراب القرش الأزرق من وجه شميدت وملامسة قناع وجهه بفمه بحركة أشبه بالقبلة. ويستمر القرش بالسباحة فوق رأس الغواص ويلامسه بذيله كأنه ” يودعه “.

وتظهر الثواني الأخيرة من الفيديو كيف يبسط شميدت يديه وينظر إلى عدسة الكاميرا في حركة تعبر عن دهشته لتصرف القرش ” المسالم “.

وكتب مصور الفيديو، ستيف وودز، تعليقا على ما شهده: ” أسماك القرش فضولية للغاية، فهي تسعى للمس ما تقابله وتشعر بما تشاهده من خلال مستقبلات عند أطراف أفواهها.

في هذه الحالة لا يوجد أي مظهر عدواني، فعندما تدرك ذلك فهذا يعني أنك تستحق قبلة صغيرة .