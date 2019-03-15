بالفيديو.. لاعب نيوزيلندي: ” الضحايا سيكونون في الجنة إن شاء الله “

ويلينجتون(صدى):

تحدَّث لاعب الريغبي النيوزيلندي المسلم، سوني ويليامز، عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في منطقة كرايست تشيرش، وأسفر عن مقتل 49 شخصًا.

وقال سوني في مقطع فيديو: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت الأخبار للتو ولا يمكنني وصف ما أشعر به الآن، أرسل دعائي الآن للعائلات، هناك نحو 30 شخصا قتلوا، أرسل دعائي ” .

وأضاف : ” إن شاء الله كل من قتل اليوم في كرايست تشيرش ارسل لهم دعائي، إن شاء الله ستكونون في الجنة، أشعر بالأسف الشديد أن مثل هذا يمكن أن يحصل في نيوزلندا ” .

يشار إلى أن الشرطة النيوزلندية أعلنت أن حصيلة القتلى في الهجوم على المسجدين خلال صلاة الجمعة، بلغت 49 شخصا، واصفة ما جرى بـ ” الحادث الإرهابي ” .