صحة تبوك: المسِّنة لا تدرك ما تقول وليس لها أقارب

محمود البلوي(صدى):

علَّقت الشؤون الصحية في منطقة تبوك، على مقطع الفيديو المتداول عن مسنة تُحدّث فتاة عن الخدمات المقدمة لها في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك.

وأوضح صحة تبوك، أن المعلومات الواردة في الفيديو ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة أن المسنة تعاني من أمراض مزمنة ولها درجة وعي متفاوتة وغير مدركة.

وأفادت، بأنها تتلقى الخدمات العلاجية والتغذية على أكمل وجه دون أي تقصير وذلك منذ دخولها المستشفى بتاريخ 18 /8/1438.

وأشارت إلى أنها تحمل جنسية عربية وما زالت منومة في المستشفى، ولا يوجد من يعولها، وليس لها أقارب، و ما ظهر في المقطع من علامات على ذراع المريضة هو عبارة عن موضع للحقن التي تتلقاها المريضة حتى الجلد ” هيبارين ” .

وشددت على أنها تحتفظ بحقها القانوني ضد مَن صوّر هذا المقطع دون وجود إثباتات.