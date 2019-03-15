هروب المتهم بقتل الفنان حسن الدهماني أثناء التحقيق معه

أميرة خالد(صدى):

تمكن المتهم بقتل الفنان الراحل حسن الدهماني من الفرار أثناء التحقيق معه ، عقب تعديه على رجال الأن وصدم أثنان منهم بالسيارة .

وكشفت تقاير إعلامية تونسية ، أنّ المتهم الذي كان يعمل سائقاً لدى الفنان الراحل مثل أمام المحققين باعتباره شاهداً على الجريمة ، وعلى إثر إصداء قاضي التحقيق قراراً بإيقافه كمتهم فر هارباً .

وأضافت أنّه تمكن من الهروب من مكتب التحقيق بعد ضربه أحد عناصر الأمن. ولفتت إلى أنه استقل سيارة كانت متوقفة في جوار مبنى المحكمة وأنه دهس رجلي شرطة أثناء قيادتها.

وأفادت بأنه تم نقلهما إلى المستشفى وبأن حالة أحدهما خطرة.

ويشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التحقيق في قضية مقتل الفنان في أواخر العام الماضي في حادث سير، حين كان برفقة سائقه. وقد أظهرت التحريات احتمال ضلوع الأخير في القضية.