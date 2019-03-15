بالفيديو.. مستشارة نفسية: المرأة أكثر جدية ودقة في العمل لذلك تصاب بالاكتئاب

أميرة خالد(صدى):

أكدت أريج المعلم، المستشارة نفسية والخبير دولي بالتنمية البشرية، أن الضغوط النفسية في العمل من ضمن أسباب الاكتئاب لدى المرأة، مضيفة أنه يجب على السيدة خلق بيئة عمل محفزة تجنبا للإصابة بالاكتئاب.

وشددت خلال لقائها ببرنامج ” سيدتي ” ، على ضرورة عمل توازن بين العمل والحياة العامة والشخصية حتى لا تصاب المرأة بالأمراض النفسية، مضيفة ” على المرأة البحث عن وسائل لتغيير حالتها المزاجية للأفضل، وأن تحذف من قاموسها كلمة لا أعرب ” .

وأشارت إلى أن ” العمل المتواصل بدون أجازات يصيب بالأمراض النفسية ” ، متابعة أن العمل أكثر عاطفية من الرجال وهي أكثر جدية ودقة في العمل؛ لذلك فهي قد تصاب في الاكتئاب في نهاية الأسبوع.

https://twitter.com/sayyidaty/status/1106569396191981568

أريج المعلم – مستشارة نفسية وخبير دولي بالتنمية البشرية: العمل المتواصل بدون أجازات يصيب بالأمراض النفسية

@areejalmuallem#برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/L9uBczeX2C — برنامج سيدتي (@sayyidaty) March 15, 2019