دراسة تؤكد تساوي سعر السيارات الكهربائية والبنزين

بكين(صدى):

ناقشت نيسان مؤخراً في مؤتمر خاص بمدينة هونج كونج التحديات المستقبلية، وأعلنت الشركة عن توقعها بتعادل أسعار سيارات الركاب العاملة بالمحركات الكهربائية مع نظيرتها العاملة بالبنزين والديزل بمطلع العقد المقبل، تحديدا بعد 2020.

وتوقعت نيسان هذا من دراسة عقدتها شركة Morgan Stanley للاستثمارات، والتي تم فيها لإشارة لكون السيارات الكهربائية ستتعادل في سعرها مع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2024، حيث تشير الصانعة اليابانية لاحتمال انعدام الفجوة السعرية بين النوعين في وقت ابكر من ذلك.

كما صرح نِك توماس، رئيس قسم السيارات الكهربائية في نيسان، خلال المؤتمر: ” أن التقديرات الأولية تشير لعام 2024، حيث سيكون من الممكن الحصول بطاريات بتكلفة أقل من 100$ (375 ريال) لكل كيلوواط/ساعة من قدرتها، ولكن نحن واثقون أننا نستطيع أن نسبق تلك النقطة بمطلع العقد القادم عبر تقديم بطاريات بهذا السعر المنخفض. ”

ولا يعني هذا أن أرخص السيارات الكهربائية ستكون بنفس سعر أرخص السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، حيث علق توماس هنا قائلاً إنه مع انخفاض تكلفة قدرات البطاريات بالكيلوواط/ساعة في السيارات الكهربائية، سيرتفع الطلب على البطاريات ذات القدرات الأعلى.