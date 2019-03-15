إلغاء حكم إعدام لمواطن سعودي قتل زوجته بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم ابتدائي بإعدام مواطن سعودي أقدم على قتل زوجته الكويتية عقب نشوب مشاجرة بينهما .

وكان أقدم سعودي مقيم في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الكويتية ، على قتل زوجته في مارس لعام 2017 ، بـ 5 طلقات إثر تشاجرهما داخل منزلهما .

وكشفت مصادر فأ المحكمة قد اكتفت بالحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدما دفع محاميه بعدم توافر عنصر سبق الإصرار والترصد.