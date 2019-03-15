  • الجمعة 15

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. إلغاء حكم إعدام لمواطن سعودي قتل زوجته بالكويت

إلغاء حكم إعدام لمواطن سعودي قتل زوجته بالكويت

إلغاء حكم إعدام لمواطن سعودي قتل زوجته بالكويت
خالد الظفيري(صدى):

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم ابتدائي بإعدام مواطن سعودي أقدم على قتل زوجته الكويتية عقب نشوب مشاجرة بينهما .

وكان أقدم سعودي مقيم في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الكويتية ، على قتل زوجته في مارس لعام 2017 ، بـ 5 طلقات إثر تشاجرهما داخل منزلهما .

وكشفت مصادر فأ المحكمة قد اكتفت بالحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدما دفع محاميه بعدم توافر عنصر سبق الإصرار والترصد.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 23 دقيقة

الله يصلح الشان والحال

[ عدد التعليقات: 69081 ] نشر منذ 13 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *