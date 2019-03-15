إلغاء حكم إعدام لمواطن سعودي قتل زوجته بالكويت
ألغت محكمة الاستئناف الكويتية حكم ابتدائي بإعدام مواطن سعودي أقدم على قتل زوجته الكويتية عقب نشوب مشاجرة بينهما .
وكان أقدم سعودي مقيم في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الكويتية ، على قتل زوجته في مارس لعام 2017 ، بـ 5 طلقات إثر تشاجرهما داخل منزلهما .
وكشفت مصادر فأ المحكمة قد اكتفت بالحكم عليه بالسجن المؤبد، بعدما دفع محاميه بعدم توافر عنصر سبق الإصرار والترصد.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 997 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يصلح الشان والحال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69081 ] نشر منذ 13 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،😀 分享[ عدد التعليقات: 3773 ] نشر منذ 9 دقائق
القتل قتل ترصد ولا ماترصد ..