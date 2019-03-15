بالصور.. جملة يرددها أمراء العائلة المالكة البريطانية لزوجاتهم ليلة الزفاف

لندن(صدى):

يبدو أن هناك الكثير من الأمور المشتركة بين أزواج العائلة المالكة البريطانية ، فقد كشفت كاتبة السيرة الملكية ” مارسا مودي ” عن كلمات متقاربة رددها الأمراء على مسامع الأميرات في يوم الزفاف .

وقالت ” مارسا ” إن الأمير ويليام وريث العرش البريطاني، قال 3 كلمات ناعمة لزوجته دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون قائلاً لها : انت تبدين جميلة ز

وتعتبر هذه الكلمات نفس ما ردده والده الأمير تشارلز لزوجته الأميرة الراحلة ديانا أثناء حفل زفافهما عام 1981 .

أما الأمير هاري دوق ساسكس فهمس لزوجته دوقة ساسكس الأميرة ميغان ماركل، بكلمات مشابهة خلال حفل زفافهما في مايو الماضي .

وقالت ” مارسا ” أنه حين رأى هاري زوجته الأمريكية بقلعة وندسور، قال لها: أنت تبدين مدهشة، وأجابت ميغان بابتسامة: شكرا لك.