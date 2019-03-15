بالفيديو.. صديق الطالب المصاب بحادث نيوزيلندا يروي تفاصيل الحادث

عادل الحربي(صدى):

قال والد الطالب أصيل السعودي الذي أُصيب بالحادث الإرهابي بنيوزيلندا ، الحمد لله ابني بخير والله يتممله الشفاء على خير ويتقبل الجميع كشهداء إن شاء الله .

وتابع ابو أصيل خلال اتصال هاتفي لبرنامج ” إم بي سي في أسبوع ” ، أنا تلقيت خبراً الساعة الخامسة إلا عشرة فجراً ، أن أصيل حصل له مشكلة في مسجد النور ، وعندما حصل الهجوم خرج الاهالي من المسجد ودخلوا إحدى المنازل ، وأثناء خروجه أصابته طلقه بقدمه اليمين تحت الركبة . وأضاف ، تم نقله للمستشفى وأخرجوا الطلقة وإن شاء الله غدا سيتم إجراء عملية له بقدمه اليمين .

فيما قال هشام الحنايا صديق الطالب أصيل بنيوزيلندا ، بالنسبة للأجواء فهي جدا متوتره حتى وصل التوتر لمدن أخرى ، ولي شخصياً كان الموقف عصيب لي أنا شخصياً حيث أنني كنت المسئول عن الطالب أصيل وكان اهله يتواصلون معي ما حدا كان عارف هو عايش أم لا .

وأضاف ، جاني أتصال من المدير تبع المعهد قال لي أننا ندور على أصيل ما لقيينه وبحثنا عنه وبعد ساعة تطمنا على أصيل أنه بخير الحمد لله .

وتابع هشام ، وقوع حوادث عنصرية مثل هذا الهجوم نادر الحدوث في نيوزيلندا ، وهذا الشخص لا يشبه الشباب النيوزيلندي فهم خلوقون جدا غير عدوانيين ، ولكن هذا الشخص واضح جدا أنه إرهابي .

ووجه هشام رسالة لأهالي الطلاب المبتعثين بنيوزيلندا ، وقال ، على كل الأهالي أن يطمئنوا على ابنائهم فالمنطقة التي وقع بها الحادث غير مكتظة بالطلاب السعوديين أو العرب عموماً .