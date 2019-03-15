روايات مؤلمة عن حادث نيوزيلندا الإرهابي يكشفها شهود عيان 

ويلينجتون(صدى):

كشف شهود عيان عن روايات دامية حول حادث نيوزيلندا الإرهابي، قائلين إنهم رأوا جثثا مضرجة بالدماء.

ولفت شهود عيان إلى وجود أطفال ونساء من بين القتلى، كما طلبت الشرطة من الناس عدم مشاركة ” صور مؤلمة للغاية ” بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه رجل أبيض يصور نفسه وهو يطلق النار على المصلين في مسجد.

وأوضح فلسطيني كان موجوداً في أحد المسجدين أنه رأى رجلاً يفارق الحياة بعدما تلقّى رصاصةً في الرأس، كما رأى رجل آخر أنه شاهد أطفالاً يقتلون، متابعاً أن ” الجثث كانت في كلّ مكان ” .

وأبان شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق النار ورأى أربعة اشخاص ممددين على الأرض ” والدماء في كل مكان ” .

وأردف شهود عيان أن المسلح أشقر وكان يرتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص واقتحم الرجل المسجد بينما كان المصلون راكعين.

يذكر أن عدد ضحايا الاعتداءين الإرهابيين على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية خلال صلاة الجمعة ارتفع إلى 49 شخصاً، تعرفت السلطات على أحد المنفذين وهو أسترالي من اليمين المتطرف.