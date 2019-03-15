بمقابل مبلغ خيالي.. ” هازارد ” يقترب من ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

يبدو أن حلم النجم البلجيكي الدولي ” هازاد ” باللعب تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان قد بدأ في التحقق ، وذلك بعد أن قدًم ريال مدريد عرض مغري لـ ” تشيلسي ” من أجل ضم اللاعب .

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن تشيلسي تلقى عرض بقيمة 82 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة ، غير أن هناك عقبة أخرى أمام تشيلسي وهي أنه لن يستطيع ضم لاعب آخر بعد ” هازارد ” حال رحيله للدوري الأسباني بسبب العقوبة الموقعة عليه .

وكانت العقوبة تقضي بحرمانه من ضم لاعبين جدد على خلفية تحقيق معه بشأن ضم لاعبين تحت السن القانوني وإنتهاك اللوائح .