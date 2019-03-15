تركيا.. فصل 920 موظفا بالجيش لصلتهم بـ ” الكيان الموازي “

وكالات(صدى):

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة ان الجيش التركي قام بفصل 920 موظفا يعملون بالقوات المسلحة لصلتهم بما يسمى منظمة (الكيان الموازي).

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن المصادر قولها ان من بين المفصولين 215 جنديا يعملون في القوات الجوية و171 آخرين في القوات البرية و48 في القوات البحرية.

وأضافت ان ” القوات المسلحة التركية تواصل بحزم مكافحتها ضد ما يسمى (الكيان الموازي) من خلال عملياتها الأمنية في داخل تركيا وخارجها ” .

وكان نائب وزير الداخلية التركي اسماعيل جاتاكلي أعلن في الخامس من مارس الجاري ان أكثر من 500 ألف شخص يواجهون اجراءات قضائية لصلتهم بما يسمى (الكيان الموازي).

وشهدت تركيا في منتصف يوليو 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش فيما اتهمت حكومة أنقرة ما يسمى منظمة (الكيان الموازي) التي يقودها فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة بأنها وراء الانقلاب.