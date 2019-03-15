بالفيديو.. فنانة عربية تدعو زوجها إلى الارتباط بأخرى

تونس(صدى):

أثارت الفنانة التونسية حياة جبنون ، ضجة واسعة بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تصريحاتها خلال مقابلة معها على أثير إذاعةIFM التونسية .

حيث عبرت حياة خلال اللقاء ، عن تقبلها لفكرة تعدد الزوجات ، وقالت ، لو كنت متزوجة سأدعوه للزواج من ثانية ، مستندة إلى سماح الشرع للرجل بذلك.

ويشار إلى أن جبنون التي اشتهرت بأغنية ” عسولة ” ، أعلنت اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب في العام 2015 خلال حلولها ضيفة على برنامج ” كلام الناس” الذي يعرض على شاشة قناة ” الحوار” التونسية.

وبدأت بالبكاء وقالت إنها لن تتوقف عن إحياء بعض الحفلات قبل التوقف النهائي. وأعربت عن اشتياقها إلى الأوقات التي أمضتها مع جمهورها.

وقالت فيما بعد في حديث إلى برنامج “نسمة صيف” الذي يعرض على شاشة قناة “نسمة” المحلية إنها تتفرغ للعمل في محلها التجاري الخاص بالأزياء النسائية نافية ما أشيع حينها عن خبر زواجها.