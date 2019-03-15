نصائح لاختيار القياس المناسب لـ ” خاتم زفافك “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد ” خاتم الزفاف ” أهم قطعة بالنسبة للفتاة لزفافها، لذا فهي تُقدم على اختياره بحذر لأنه سيكون صديقها طوال العمر؛ لذا يجب على الفتيات انتقاء القياس المناسب لهن بعناية؛ لذا سنستعرض أبرز الطريق التي يمكن أن تساعد الفتيات على اختيار القياس المثالي.

– اختلاق مقاس اليد اليسرى عن اليمنى

يجب أن تدركي مدى اختلاف مقاس يدكِ اليسرى عن اليمنى؛ بسبب هذه العادة الشهيرة بارتداء خاتم الزفاف في اليد اليسرى بعد الزواج، وارتدائه في اليمنى وقت الخطوبة.

– مقاس الخاتم والأحجار

يصبح من الصعب تغيير مقاس الخاتم بعد البدء في العمل عليه، لأنّ ذلك سيغيّر من مقاسات الأحجار التي سوف يتم وضعها عليه، ويعمل على ذلك صاحب محل المجوهرات، فهو لديه خبرة واسعة في هذا الأمر، إذ يقاس الخاتم بالسنتيمتر، بحسب محيط دائرة الخاتم.

– تدفئة اليدين عند قياس الخاتم

يجب أن تكون يديكِ دافئة عند قياس خاتم زفافك؛ لأنّ اليد في البرد تكون منكمشة، فبضعة من السنتيمترات سوف تُحدث فارقًا كبيرًا، حتى تشعري بالراحة مع خاتمكِ في كل الظروف والأوقات، بخاصة أنكِ سوف ترتدينه في كل الأوقات.