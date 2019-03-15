بالفيديو.. امرأة داعشية تجر أطفالها على الصخور أثناء صعودها تلة في سوريا 

دمشق(صدى):

رصدت كاميرات المصورين مشاهد صادمة للحظة خروج الداعشيات من منطقة ” الباغوز ” في سوريا، والعنف الذي يتعرض له الأطفال.

وظهر في مقطع الفيديو، امرأة داعشية لا تستطيع حمل الأطفال بسبب الإنهاك الذي بدا عليها، فقامت بجرهم على الصخور أثناء صعودها تلة في ريف دير الزور الشرقي.

وسمع في مقطع الفيديو صراخ الأطفال وبكائهم بسبب عدم قدرتهم على المشي، فضلًا على أنهم يحملون أكياس طعام وزجاجات مياه.