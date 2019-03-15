بالصور.. أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل بأحد الشواطئ مجددا

القاهرة(صدى):

شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره صورة حديثة له مع زوجته ندي كامل على أحد الشواطئ؛ وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين بسبب ” لوك ” زوجته الجديد.

ونشر ” الفيشاوي ” الصور عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” وعلق عليها قائلاً: ” الحب الحقيقي ” .

وظهرت زوجة ” الفيشاوي ” بالصور بلوك جديد، حيث قامت بتغيير شعرها إلى لون أقرب إلى البرتقالي كما رسمت أكثر من وشم بيدها.

وانتقد المتابعين أحمد الفيشاوي واتهموه بأنه يستعرض جسد زوجته، لكن ” الفيشاوي ” تجاهل الرد على هذه التعليقات ولكنه بنفس الوقت لم يغلق خاصية التعليق أمام جمهوره رغم الإنتقادات اللاذعة له.