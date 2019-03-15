بالصور.. أحمد الفيشاوي وزوجته يثيران الجدل بأحد الشواطئ مجددا
شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي جمهوره صورة حديثة له مع زوجته ندي كامل على أحد الشواطئ؛ وهو الأمر الذي أثار الجدل بين المتابعين بسبب ” لوك ” زوجته الجديد.
ونشر ” الفيشاوي ” الصور عبر حسابه الرسمي على ” انستجرام ” وعلق عليها قائلاً: ” الحب الحقيقي ” .
وظهرت زوجة ” الفيشاوي ” بالصور بلوك جديد، حيث قامت بتغيير شعرها إلى لون أقرب إلى البرتقالي كما رسمت أكثر من وشم بيدها.
وانتقد المتابعين أحمد الفيشاوي واتهموه بأنه يستعرض جسد زوجته، لكن ” الفيشاوي ” تجاهل الرد على هذه التعليقات ولكنه بنفس الوقت لم يغلق خاصية التعليق أمام جمهوره رغم الإنتقادات اللاذعة له.
اترك تعليقاً