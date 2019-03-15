طبق حساء مقزز يثير صدمة صديقين بأحد المطاعم

تايبيه(صدى):

أُصيب صديقان بالصدمة ، عقب عثورهما على فأر مسلوق داخل إناء الحساء بأحد المطاعم .

وتعود الواقعة عندما دعا رجل تايواني صديقه على وجبة غداء في أحد المطاعم في مدينة سين شو شمال غربي تايوان ، لكنّ طبق الحساء أصاب الصديقين بالذهول لمحتواه العجيب.

وعندما قدّم النادل للصديقين طبقاً من حساء ” هوغو ” (إناء فيه مرق يغلي على طاولة الطعام مباشرة، ويتم إضافة اللحوم والخضروات والمعكرونة وغيرها من المواد حسب رغبة الزبون) .

ودهش الصديقان لدى اكتشافهما فأراً مسلوقاً داخل إناء الحساء ، وقال صاحب الوليمة، إين مين، الذي غضب من عمال المطعم، عبر منشور على صفحات التواصل الاجتماعي: “أشتري لصديقي حساء وفجأة أرى فأراً ميتاً. ما هذا؟ هل هو عرض ترويجي: اشتر واحصل على هدية؟”.

وقدم العاملون بالمطعم اعتذاراتهم للصديقين وجلبوا على الفور طبقين جديدين من الحساء.