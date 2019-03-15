إم بي سي تتغلب على بي إن سبورت وتحصل على حقوق بث سباقات الفورمولا مجانا

نواف السالم(صدى):

وجهت قناة ” إم بي سي أكشن ” ضربة جديدة لقناة بي إن سبورت ، حيث حصلت الأولى على حقوق نقل بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2019، إذ سيتمّ بثّ السباقات مجانًا للمرّة الأولى في الوطن العربي منذ العام 2013.

حيث أعلنت قناة إم بي سي أكشن عن وضع سباق جائزة أستراليا الكبرى ضمن دليل برامجها الثلاثة أيام القادمة .

وكانت أعلنت شبكة ” بي إن سبورتس ” القطرية في وقتٍ سابق بأنها لن تقوم بتجديد عقدها لنقل سباقات الفورمولا واحد جرّاء أعمال القرصنة، وذلك بعد تغطيتها للسباقات لخمسة مواسم متتالية منذ العام 2014.

ولكن تغطية الفورمولا واحد لم تكن مجانية على «بي إن سبورتس» إذ وبعد أربعة مواسم من نقلها مجانًا على قناة أبوظبي الرياضية بين 2010 و2013، انتقلت التغطية إلى القنوات المشّفرة منذ 2014.

وانطلاقًا من عام 2019، سيكون بإمكان متابعي البطولة في العالم العربي مشاهدة السباقات مجانًا على قناة ” إم بي سي أكشن ” .