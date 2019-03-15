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  3. بالفيديو.. الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تستنكر الهجوم الإرهابي بنيوزلاندا

بالفيديو.. الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تستنكر الهجوم الإرهابي بنيوزلاندا

بالفيديو.. الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تستنكر الهجوم الإرهابي بنيوزلاندا
لندن(صدى):

أعربت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” أليسون كنج ” عن أسفها لحادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى .

ونشرت فيديو لها على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” مقدمة تعازيها لكل من تأثروا بالهجوم الإرهابي ، واصفة إياه بـ ” الشنيع ” و ” الوحشي ” ضد المصلّين .

وقالت: كانت صدمة كبيرة أن أسمع خبر الهجوم الإرهابي ضد المصلين في نيوزلاندا هذا الصباح .

وأضافت: هذا عمل وحشي وشنيع خصوصاً أثناة الصلاة مع أن كل إنسان لديه الحق لممارسة دينه والعيش بسلام وعمل ، متقدمة بتعازيها بإسمها وبإسم الحكومة البريطانية .


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