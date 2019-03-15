بالفيديو.. الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط تستنكر الهجوم الإرهابي بنيوزلاندا

لندن(صدى):

أعربت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ” أليسون كنج ” عن أسفها لحادث إطلاق النار الذي استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة في مدينة كرايست تشيرش بجنوب نيوزيلندا، وأدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى .

ونشرت فيديو لها على حسابها الرسمي بموقع التدوين المصغر ” تويتر ” مقدمة تعازيها لكل من تأثروا بالهجوم الإرهابي ، واصفة إياه بـ ” الشنيع ” و ” الوحشي ” ضد المصلّين .

وقالت: كانت صدمة كبيرة أن أسمع خبر الهجوم الإرهابي ضد المصلين في نيوزلاندا هذا الصباح .

وأضافت: هذا عمل وحشي وشنيع خصوصاً أثناة الصلاة مع أن كل إنسان لديه الحق لممارسة دينه والعيش بسلام وعمل ، متقدمة بتعازيها بإسمها وبإسم الحكومة البريطانية .