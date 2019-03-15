إلغاء ترخيص شركة و14 مكتب استقدام لارتكابهم مخالفات

عادل الحربي(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء ترخيص شركة و14 مكتب استقدام، وذلك منذ بداية عام 2018م وحتى نهاية يناير 2019م.

وجاء ذلك على خلفية ارتكابها مخالفات لقواعد ممارسة نشاط الاستقدام، حيث سحبت الوزارة الضمانات البنكية لتلك المكاتب لعجزهم عن سداد التزاماتهم مع العملاء، وإيقاف الخدمات المقدمة إليهم من قبل الوزارة والجهات ذات العلاقة.

وعن هذه القرارات، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن تلك القرارات تأتي حفظًا لحقوق طالبي الاستقدام، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام.

وطالب ” أبا الخيل ” العملاء بإبلاغ الوزارة بأي مخالفات أو مشكلات تواجههم في الاستقدام؛ وذلك عبر الاتصال بالرقم (19911)، أو من خلال فروع ومكاتب العمل في جميع مناطق المملكة.