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نجاة منتخب بنجلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأعجوبة

نجاة منتخب بنجلاديش للكريكيت من هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأعجوبة
ماجد محمد(صدى):

أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكريكيت في بنجلاديش، نظام الدين تشودهوري ، أن الفريق نجا بأعجوبة من إطلاق النار الذي استهدف اليوم الجمعة أحد المسجدين بنيوزيلندا .

وأضاف نظام الدين ، أن الفريق كان يتجه لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الذي وقع به الهجوم ولكن الهجوم وقع قبل أن يصل للمكان .

فيما صرح مدير الفريق خالد مسعود في تصريحات إعلامية ، أن جميع أعضاء المنتخب بخير ، ,ان الفريق يوجد في نيوزيلندا لخوض ثلاث مباريات ضد المنتخب المحلي .

يٌشار إلى أنه ألغيت المباراة المقررة غداً السبت بين منتخبي بنغلاديش ونيوزيلندا للكريكيت لضمان أمن اللاعبين، وفقاً لما أعلنه المنتخب النيوزيلندي على تويتر.


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