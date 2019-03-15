الهلال يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ” عموري ”  في فترة الانتقالات الصيفية

نواف السالم(صدى):

وقع نادي الهلال عقدا مع صانع ألعاب نادي العين عمر عبد الرحمن ” عموري ” في فترة الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الهلال مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش الذي قرر الرحيل عن العين من أجل أزرق الرياض، حيث يدرس الهلال ضم هدف جديد من العين وهو المهاجم السويدي ماركوس بيرغ اللاعب الذي يحظى بإعجاب كبير من قبل مدرب الفريق زوران ماميتش، والذي سبق وأشرف عليه إبان تواجده في النادي الإماراتي.

ورأى ماميتش أن خيار بيرغ هو أبرز حل لتعويض اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو الذي انضم في يناير الماضي قادمًا من نادي بكين غوان الصيني، لكن اللاعب لم يقدم المستوى المأمول منه من قبل جماهير الهلال.