لحظة القبض على أحد منفذي اعتداء المسجدين في نيوزيلندا

الجمعة 15
مارس
إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,
حسبي الله عليهم والله ينتقم لكل مسلم منهم
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69057 ] نشر منذ 10 دقائق
إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69057 ] نشر منذ 10 دقائق
إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69057 ] نشر منذ 10 دقائق
إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 21812 ] نشر منذ 7 دقائق
حسبي الله عليهم والله ينتقم لكل مسلم منهم