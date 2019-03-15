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  3. لحظة القبض على أحد منفذي اعتداء المسجدين في نيوزيلندا

لحظة القبض على أحد منفذي اعتداء المسجدين في نيوزيلندا




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 69057 ] نشر منذ 10 دقائق

إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 69057 ] نشر منذ 10 دقائق

إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 69057 ] نشر منذ 10 دقائق

إرهابيون مجرمون ، لعنهم الله والملائكة ولعنهم اللاعنون ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 21812 ] نشر منذ 7 دقائق

حسبي الله عليهم والله ينتقم لكل مسلم منهم

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