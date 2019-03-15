قصة حياة أدريانو في فيلم سينمائي

ماجد محمد(صدى):

وقع المهاجم البرازيلي السابق، أدريانو ليتي ريبيرو، عقداً مع شركة إنتاج محلية لتقديم قصة حياته في فيلم سينمائي.

وأضاف الدولي البرازيلي المعتزل: ” وقعت عقداً رسمياً.. كل ما أردتم معرفته سيكون على شاشات السينما قريباً ” .

وأوضح المهاجم الذي سبق ولعب بين صفوف فلامنغو وبارما وإنتر ميلان بين أندية أخرى، أنه منح موافقته لشركة “ Bananeira Films ” للشروع في تنفيذ المشروع السينمائي.

ويشار إلى أن اللاعب أقر في 2017 خلال إحدى المقابلات أنه عانى من الاكتئاب عقب وفاة والده عام 2004، في فجيعة أثرت بشكل كبير على حالته النفسية، وتسببت في انهيار مسيرته التي كانت تسير بشكل جيد حتى ذلك الوقت.