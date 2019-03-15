أزمة إنتاجية تهدد مسلسل ” فلانتينو “

القاهرة(صدى):

يواجه مسلسل ” فلانتينو ” للفنان المصري عادل إمام مشكلة جديدة؛ وذلك بسبب وجود أزمة إنتاجية أوقفت التصوير.

وعن التفاصيل، انتاب المخرج والمنتج الشريك في المسلسل، رامي إمام حالة غضب إزاء عدم سداد مجموعة ” إعلام المصريين ” للمستحقات المطلوبة منهم، بعد دخولهم في شراكة إنتاجية مع شركة ” ماجنوم ” .

حيث تسبب هذا الأم في وضع المسلسل بأزمة إنتاجية أوقفت التصوير؛ قبل أن يضخ إمام مبلغاً مالياً يُمكنه من استكمال مسلسله لحين إيجاد حل للأزمة.

وكان الفنان عادل إمام قد استأنف تصوير مشاهد مسلسله الجديد ” فلانتينو ” ، المقرر عرضه في رمضان المقبل؛ وذلك بعد فترة توقف دامت أياماً عدة، ولم يُعلن عن أسبابها.

ومسلسل ” فلانتينو ” من بطولة دلال عبدالعزيز وداليا البحيري وحمدي الميرغني ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة، وسليمان عيد وهدي المفتي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.