خطوات انضمام المنشآت لبرنامج يدعم رواتب موظفيها

عادل الحربي(صدى):

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” للمنشآت أربعة خطوات للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات .

وأبان “هدف” أن الخطوة الأولى تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” من خلال الرابط : هنا

ثم تفعيل حساب ” برامج دعم التوظيف ” من قائمة برامجنا،وتقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتمكن الباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وبعد اكتمال مرحلة التوظيف في الخطوة الرابعة والأخيرة ، يتم انضمام المنشأة لبرنامج الدعم .

الجدير بالذكر أن المنشأة تستفيد بتحمل الصندوق نسبة من أجور المواطنين المنضمين عن طريق البرنامج، لمدة 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، في حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل .