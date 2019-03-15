صورة مؤثرة لأحد ضحايا حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي وهو ” يتشهد ” رافعا سبابته

ولنجتون(صدى):

وثقت عدسات المصورين صورة مؤثرة لأحد ضحايا الحادث الإرهابي، الذي نفذه السفاح المجرم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية اليوم الجمعة، وهو يرفع سبابته بالتشهد.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن الحادث وقع ” خلال صلاة الجمعة ” ، وخلف مقتل العديد من الأشخاص، وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل 40 شخصا على الأقل في الهجوم، بخلاف سقوط عدد كبير من المصابين.

واعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار في مسجدي مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، أحد أسود أيام بلادها في تاريخها.