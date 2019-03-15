أمانة العاصمة المقدسة تسحب مشروع من مقاول لعدم التزامه

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة العاصمة المقدسة بسحب مشروع تقاطع طريقي ” العكيشية وعلي ابن ابي طالب ” ( الدائري الرابع ) ، البالغة تكلفته 200 مليون ريال من المقاول.

وعن التفاصيل، المهندس محمد القويحص، الأمين العام للعاصمة المقدسة، أصدر هذا القرار بناء على عدم التزام ” المقاول ” بالجدول الزمني للمشروع المذكور.

كما وجه ” القويحص ” بتعميد مقاول آخر لاستكمال المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن العمل في مشروع تقاطع طريفي العكيشية وعلي بن أبي طالب الذي كان يجب تسليمه كان قد توقف قبل عام ونصف بسبب بعض المعوقات، ومُنح المقاول فرصة زمنية لإزالة هذه المعوقات، إلا أنه عاد وتوقف عن العمل لمدة عام كامل دون مبررات.