” الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، والخرخير والأجزاء المجاورة , تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 21788 ] نشر منذ 43 دقيقة
يالله سترك