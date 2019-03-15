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” الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

” الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
نجران(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي شرورة، والخرخير والأجزاء المجاورة , تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21788 ] نشر منذ 43 دقيقة

يالله سترك

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