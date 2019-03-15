بالصور.. ” BMW ” تطلق الفئة الثامنة المكشوفة في المملكة

الرياض(صدى):

قامت شركة ” محمد يوسف ناغي ” للسيارات، والوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة BMW في المملكة، بإطلاق واحدًا من أكثر طرازات BMW المرتقبة لعام 2019 هي الفئة الثامنة المكشوفة.

ويوفر هذا الطراز ” BMW M850i xDrive Convertible ” تجربة قيادة ممتعة للسائق، حيث زودت قياسيًا بمحرك V8 سعة 4.4 ليتر مزود بشاحن توربيني مزدوج؛ حيث توفر كفاءة عالية في استخدام الوقود تترافق بأداء لا مثيل له لتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط.

وعن الإمكانيات الخاصة بهذا الطراز، فإن ” BMW M850i xDrive Convertible ” تتمتع بهيكل ومجموعة نقل حركة مزودين بأحدث التقنيات يمنحانها قوة وثباتًا يسمحان لها بالتكيف مع مختلف التحديات وأساليب القيادة، ابتداءً من الأداء الرياضي على الحلبات، ووصولًا إلى الرحلات الطويلة على الطرق المفتوحة.

وتشتمل أيضًا على أحدث الابتكارات من أنظمة مساعدة السائق وشاشات العرض ولوحات التحكم، بما في ذلك مساعد BMW الشخصي الذكي، لتؤكد مكانتها الرائدة ضمن السيارات المكشوفة الفاخرة، كما يؤدي نظام BMW Intelligent Personal Assistant دور مساعد السائق الرقمي والخبير في السيارة ويمكن التحكّم به بالصوت.

وفي هذا السياق، قال دون مويرهيد، المدير العام في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات: ” نحن سعداء بتقديم BMW الفئة الثامنة المكشوفة لهواة القيادة في المملكة، الذين يقدرون متعة القيادة الفائقة التي تتفرد بها علامة BMW ” .

وتابع تحدثه: ” تجمع سيارة BMW الفئة الثامنة المكشوفة بين الأداء الفائق والتصميم الفريد والراحة القصوى، فيما تتمتع مقصورتها بأحدث تجهيزات التواصل والترفيه، ومن المؤكد أن تصبح أيقونة في عالم السيارات وتستقطب اهتمامًا واسعًا لدى عملائنا في مختلف أنحاء المملكة ” .