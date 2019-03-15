تناول الفيتامينات أثناء الحمل يقي الطفل من التوحد 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة جديدة أنّ تناول الأم الفيتامينات أثناء الحمل، يقلل من خطر إصابة الطفل بالتوحّد، لافتة إلى أن الأمهات اللاتي تناولن فيتامينات الحمل منذ الشهر الأول للحمل، انخفضت نسبة إصابة أطفالهن بالتوحد إلى 14%، بينما زادت النسبة إلى 33% للأمهات اللاتي لم يتناولن الفيتامينات.

ولفتت إلى انخفاض نسبة الإصابة بالتوحد إلى العناصر الغذائية الموجودة في المكملات الغذائية التي تتناولها الحامل، مثل حمض الفوليك والحديد.

ويشغل البحث عن أسباب الإصابة بمرض التوحد الأوساط العلمية، وغالباً ما يعاني المصابون بالتوحّد من مشاكل في المهارات الاجتماعية والعاطفية والاتصال، ويُشخّص الأطفال الذكور بالتوحّد بنحو خمسة أضعاف مقارنة بالإناث.

هذا وقد شملت الدراسة أكثر من 240 أمّاً لديهنّ أطفال مصابون بالتوحّد، وأطفال جدد ولدوا بين عامي 2006 و2015، وجرى اختبار إصابات الأطفال الجدد بالتوحد قبل بلوغهم عامهم الثالث.