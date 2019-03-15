فيديو مرعب يوثق لحظة قتل المصلين في المسجد النيوزيلندي

ويلينغتون(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظات تنفيذ الإرهابي لهجومه على مسجد مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية اليوم الجمعة، والذي تسبب في مقتل عدد من المصلين داخل المسجد.

وبث منفذ الهجوم الإرهابي، مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية ” لايف فيسبوك ” يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا ” غو برو ” ثبتت على جسمه.

وقبل بدء الهجوم على المسجد، أظهرت مشاهد مصورة، التقطها المهاجم، أسلحة رشاشة وذخيرة في المقعد الأمامي للسيارة بجواره، وهي من نوع سوبارو، بالإضافة إلى علب بنزين.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع ” خلال صلاة الجمعة ” ، خلف مقتل ” العديد ” من الأشخاص، وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، مقتل 40 شخصا على الأقل في الهجوم، بخلاف سقوط عدد كبير من المصابين.