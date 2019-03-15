فتاة تطلب الخلع لأن زوجها ” بيصحيها بدرى “

القاهرة(صدى):

أقامت فتاة مصرية 26 عاما دعوى خلع ضد زوجها بعد استحالة العشرة بينهما، موضحة أن السبب يرجع إلى أن زوجها يوقظها مبكراً من النوم.

تقول الفتاة في تفاصيل الدعوى التي نشرتها وسائل إعلام مصرية إن زوجها بحكم عمله يستيقظ في الـ5 فجرًا كونه يسافر إلى محافظة أخرى، وتمكث بالساعتين منتظرة مغادرته بحكم العادات والتقاليد.

وأضافت أن لديها رضيعة وتسهر معها حتى 2 صباحاً بخلاف خروجها للعمل فنادرًا ما تجد وقتًا للنوم، وزوجها لا يقدر ما تفعله من أجل مساعدته في النفقات، فضلا على أنه يوقظها إذا تأخرت في النوم بالضرب ويعرضها للإهانة أمام الجيران بسبب صوته العالي.

وذكرت أن والدته تدخلت وسخرت منها وذهبت للشكوى لأهلها بالتقصير، مشيرة أن أهلها اقترحوا عليها أن تترك أبنتهم العمل حتى تستطيع الاهتمام بطفلتها وزوجها، ومطالبة نجلها بتوفير نفقات للمنزل، لترد عليهم بأنها وافقت على الزواج بسبب وظيفتها.

وأشارت إنها طلبت الطلاق، إلا أن زوجها رفض وقام بتبديد منقولاتها وحرر محضرًا ضدها بسرقتهم حتى ينتقم منها، لتتحول حياتها لجحيم بعد أن قرر الضغط عليها للرجوع إلى منزلها بين دعاوى طاعة ونشوز.