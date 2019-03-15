آلام الحيض والجماع مؤشر خطير لمرض قد يحرمك من الإنجاب

برلين(صدى):

حذر الدكتور كلاوس بولر، طبيب أمراض النساء الألماني، من مرض ” بطانة الرحم المهاجرة Endometriosis ” ، والذي قد يحرم المرأة من الإنجاب؛ لتأثيره السلبي على الخصوبة.

وعن هذا المرض، ذكر ” بولر ” أن هذا المرض يُعرف أيضًا باسم ” الانتباذ البطاني الرحمي ” ، والذي يتمثل في خروج الغشاء المخاطي المبطن للرحم من موضعه وانتقاله وتكاثره في موضع آخر مثل ” الجزء السفلي من البطن، أو منطقة الحوض ” .

وفيما يتعلق بأعراضه، فتشعر بها المرأة في آلام الحيض الشديدة، وآلام الجماع، أو التبول، وآلام في الجزء السفلي من البطن في غير موعد الدورة الشهرية.

لذا ينصح الطبيب النساء باستشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ وذلك لعلاجها في الوقت المناسب، والحفاظ على الخصوبة.