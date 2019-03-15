حقيقة الخلاف بين تيم حسن وسيرين عبدالنور 

دمشق(صدى):

كشفت الفنانة سيرين عبد النور عن حقيقة الخلاف بينها وبين الفنان تيم حسن الذي يشاركها بطولة مسلسل ” الهيبة.. الحصاد “.

وعلقت عبدالنور، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” ، قائلا: ” الحب يقع بين جبل ونور الهيبة.. والاحترام المتبادل والمحبّة بين تيم وسيرين.. وقّفوا تلفيق أخبار وكذب “.

وترددت أنباء عن وجود خلاف بين تيم وسيرين في كواليس التصوير، وخصوصاً بعد نشر الأخيرة ” ستوري ” عبر ” انستجرام ” ؛ حيث وجّهت عبد النور رسالة غامضة وقاسية لشخص مجهول لم تكشف عن هويته، وجاء في الرسالة: ” لما اثنين بيتعرفوا على بعض اقله يكون في بيناتن لباقة بالتعامل. وأوقات بتتوقع من الأشخاص يللي بتكنلهن المحبة والاحترام يبادلوك باهتمامن وتقديرهن “.